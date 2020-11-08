МАУ скасувала рейси зі Львова та Харкова в Тель-Авів

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала з 8 листопада рейси зі Львова та Харкова в Тель-Авів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

«Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» повідомляє про скасування рейсів з 08.11.20 між Львовом та Ізраїлем до кінця зимової навігації та між Харковом та Ізраїлем до 05.12.20. Зазначені зміни відбуваються у зв’язку з продовженням карантинних обмежень, запроваджених урядом Ізраїлю з метою запобігання розповсюдження COVID-19», - йдеться у повідомленні.

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Водночас зазначається, що інші рейси між Україною та Ізраїлем залишаться без змін в період зимової навігації, зокрема Київ (KBP) –Тель-Авів (TLV) – Київ (KBP) – 8 частот в тиждень; Одеса (ODS) –Тель-Авів (TLV) – Одеса (ODS) – 2 частоти в тиждень; Дніпро (DNK) – Тель-Авів (TLV) – Дніпро (DNK) – 1 частота в тиждень; Харків (HRK) – Тель-Авів (TLV) – Харків (HRK) – 1 частота починаючи з 06.12.20

У МАУ наголосили, що будуть уважно слідкувати за епідеміологічною ситуацію в країні, щоб не втратити можливість відновити рейси за умови стабілізації стану.