Національна стратегія-2030 передбачає збільшення частки креативних індустрій у ВВП до 10%

Креативні індустрії та індустрія гостинності як вектор економічного розвитку країни мають забезпечити розвиток туризму як одного із драйверів соціокультурного та економічного розвитку регіонів.

Про це йдеться в опублікованій урядом Національній економічній стратегії до 2030 року, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, для досягнення цієї мети планується: посісти 45-те місце в The Travel & Tourism Competitiveness Index; збільшити частку галузі у ВВП до середньосвітового рівня 10%; стале зростання кількості, якості та конкурентоспроможності туристичних продуктів на національному, регіональному та локальному рівнях; збільшити річний обсяг туристичних потоків до 30 млн іноземних і 60 млн внутрішніх туристів.

Другою стратегічною метою є створення конкурентоспроможної креативної економіки для збалансованого розвитку України. Для цього передбачається: збільшити частку креативних індустрій у доданій вартості країни з 3,86% до 5%; збільшити частку креативних товарів та послуг у експорті з 0,5% до 3%; збільшити кількість зайнятих з 3,57% до 4,5% від загальної кількості працевлаштованих; підвищити позицію у Глобальному Індексі Інновацій у категорії Creative goods fnd services з 95 на 25 позицію.

Як повідомляв Укрінформ, уряд опублікував 6 листопада Національну економічну стратегію до 2030 року. Документ доступний за посиланням.

Стратегія включає два розділи: аудит економіки та вектори економічного розвитку. Аудит включає аналіз результатів економічної політики за майже 30 років, поточний рівень економічного та соціального розвитку України та можливості для зростання. Вектори розвитку показують урядову візію розвитку української економіки із визначенням напрямків і стратегічних цілей, що дозволять розкрити потенціал України.

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Президент Володимир Зеленський заявив у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, що Україні потрібні чітке бачення та стратегія розвитку економіки до 2030 року.