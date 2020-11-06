Міжнародні резерви за жовтень зменшились на 1,5% - НБУ

Міжнародні резерви України за підсумками жовтня скоротилися на 1,5% - до 26,14 млрд дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Станом на 1 листопада 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26,14 млрд дол. США . У жовтні вони зменшилися на 1,5% внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і проведення валютних інтервенцій Національним банком для згладжування курсових коливань на валютному ринку», - йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначили, що динаміку резервів упродовж жовтня визначали кілька чинників, насамперед операції уряду з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 381,0 млн дол. США (в еквіваленті). Зокрема, 213,3 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 78,0 млн дол. США – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП). Водночас валютні надходження на користь уряду становили 188,0 млн дол. США (в еквіваленті).

Крім того, в окремі дні жовтня попит на валюту на міжбанку перевищував пропозицію унаслідок пожвавлення ділової активності, у тому числі імпортерів. Для згладжування коливань у бік знецінення Нацбанк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 191,3 млн дол. США. Також вплив на резерви мала переоцінка фінансових інструментів: минулого місяця їхня вартість зменшилася на 1,1 млн дол. США (в еквіваленті).

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України за підсумками вересня зменшились на 8,7% - до 26,5 млрд дол. США.