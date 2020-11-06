Новостворений Мінстратегпром оголосив тендери на 6,5 мільйонів - Прозорро

Новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості протягом одного тижня - з 31 жовтня по 5 листопада 2020 року, оголосило тендери на закупівлю товарів на 6,540 млн грн.

Як передає Укрінформ, це випливає з оголошень, опублікованих міністерством в системі електронних закупівель Прозорро.

Так, 31 жовтня міністерство оприлюднило оголошення про закупівлю персональних комп`ютерів, з очікуваною вартістю 2,430 млн грн.

5 листопада міністерство опублікувало два тендерних оголошення на закупівлю сканерів та багатофункціональних пристроїв - на 176 тис. грн та 934 тис. грн відповідно.

Найдорожчий тендер був оголошений 4 листопада. Міністерство оголосило закупівлю «легкових автомобілів для члена Кабінету Міністрів України та для обслуговування державного секретаря міністерства і заступників керівника центрального органу виконавчої влади». Очікувана вартість закупівлі - 3 млн грн. Загалом, планується закупити 3 автомобілі, які мають бути чорного кольору, з хромованим молдингом віконної лінії. Також, авто мають бути оснащені автокоректором кута нахилу передніх фар, 2-3 зонним клімат-контролем, многофункціональними кермом, заднім центральним підлокотником та іншим функціоналом.

Крім того, міністерство оголосило про закупівлю персональних комп`ютерів, з очікуваною вартістю 2,430 млн грн, а також сканерів та багатофункціональних пристроїв - на 176 тис. грн та 934 тис. грн відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 липня 2020 року утворив новий орган – Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

7 вересня Кабмін затвердив Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Напередодні ухваленння положення, Олег Уруський в інтерв`ю Укрінформ повідомляв, що тривають організаційні процеси щодо відповідного нормативно-правого врегулювання роботи міністерства, відбувається формування штатів.

16 вересня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрямована на забезпечення роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

На початку жовтня 2020 року StateWatch – неурядова організація, створена у січні 2018 року та покликана утвердити принципи Good Governance в роботі органів влади, повідомила, що Комітет з питань економічного розвитку ВРУ підготував пропозиції Кабінету Міністрів України профінансувати нові бюджетні програми Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості 2021 році на суму понад 5 млрд гривень. Загалом депутати пропонують довірити новому відомству більше 8 млрд гривень.