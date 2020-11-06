АРМА стало спостерігачем у раді з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів отримало статус спостерігача в Координаційній раді Міжвідомчої мережі з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті АРМА.

«Партнерство з ARIN-AP покращить транскордонне та міжвідомче співробітництво в частині обміну інформацією з виявлення, розшуку та управління активами між установами, подібними АРМА, як в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, так і з державами-членами мережі, зокрема», - зазначили в Агентстві з рошуку та менеджменту активів.

Як повідомляється, на сьогодні ARIN-AP об’єднує 25 юрисдикцій регіону та 9 спостерігачів. АРМА стало 10-им спостерігачем в цій мережі поряд з Інтерполом, УНЗ ООН, Світовим банком та регіональними мережами з повернення активів.

В Агентстві зауважили, що переговорний процес щодо набуття статусу спостерігача розпочався в 2017 році і був складним.

«Іноземні колеги позитивно відзначили інституційний рівень, ініціативи та досягнення АРМА та висловили високу зацікавленість у подальшій співпраці», - констатували в Агентстві.

Регіональні мережі ARIN сприяють міжнародному співробітництву через неформальні канали комунікації між запитуючими і державами, що отримують запит, об'єднують відповідні компетентні органи та сприяють обміну інформацією та передовою практикою у галузі розшуку, виявлення та управління активами.

Серед основних завдань ARIN-AP є: формування міцних міжнародних зв’язків з установами з повернення активів, організаціями, такими як UNODC, та іншими Міжвідомчими мережами з повернення активів (ARIN); систематизація, формування та поширення кращої світової практики з повернення активів; сприяння підготовці кадрів з усіх аспектів боротьби з доходами, отриманими від злочинної діяльності; проведення досліджень/розробка кращих практик та систем повернення активів.

Наразі АРМА встановило співпрацю з глобальними інституціями CARIN, StAR, Інтерполом, EUROPOL та регіональними мережами з повернення активів у Балканському регіоні, Західній та Центральній Азії, Південній Африці, Східній Африці, Західній Африці, Карибському басейні та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Загалом така співпраця охоплює приблизно 192 юрисдикції країн-членів, включаючи відповідні міжнародні організації.