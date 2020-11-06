КСУ розгляне звернення аграрних асоціацій щодо земельної реформи

До Конституційного суду України 6 листопада надійшло звернення аграрних асоціацій, профспілок, політичних об’єднань та громадських організацій щодо земельної реформи.

Про це інформує пресслужба суду.

Як зазначається у зверненні, земельна реформа має проводитись винятково на конституційних засадах і в конституційний спосіб.

Звернення зареєстровано в секретаріаті КС.

Як повідомлялося, на розгляді в КС перебуває справа за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“ від 31 березня 2020 року № 552-ІХ, окремих положень Земельного кодексу України зі змінами, внесеними вказаним законом, та 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“ від 31 березня 2020 року № 552-ІХ.

Зазначені справи Ухвалою Великої палати КСУ об’єднано в одне конституційне провадження.