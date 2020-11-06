Нереалізований потенціал товарного експорту України торік становив $24 мільярди

Нереалізований потенціал товарного експорту України в 2019 році становив 24 млрд дол, а найбільшим неосвоєним ринком для України є Китай.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Аудиті української економіки.

«За наявної товарної структури Україна реалізує експортний потенціал не повною мірою. За даними International Trade Center, нереалізований потенціал товарного експорту України в 2019 році становив 24 млрд дол. США. Найбільшим неосвоєним ринком для України є Китай. Експорт до цієї держави можна наростити на 1,9 млрд дол. США», - йдеться в документі.

Основною перешкодою для нарощування експорту в Китай є дискримінаційні умови до багатьох українських груп товарів, які мають середню чи високу додану вартість.

До країн з найбільш нереалізованим експортним потенціалом України належать також Німеччина, Туреччина, Італія, Польща, Індія та Єгипет.

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік експорт товарів з України збільшився на 6,4% у порівнянні із 2018-им і становив 46,1 млрд доларів.