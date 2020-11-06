ОПЗ наступного тижня може отримати ліцензію на виробництво медичного кисню

ОПЗ наступного тижня може отримати ліцензію на виробництво медичного кисню

Укрінформ
Дирекція Одеського припортового заводу подала всі документи до МОЗ для отримання ліценції на виробництво медичного кисню, і до 11 листопада завод матиме таку ліцензію.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва.

"Дирекція Одеського припортового заводу підписала й подала до Міністерства охорони здоров'я України всі необхідні документи, які необхідні для отримання ліценції на виробництво медичного кисню. І в наступний понеділок-вівторок завод уже матиме ліцензію, що дозволить поставляти щодоби медичним закладам Одещини 6 тон кисню", - зазначила Одарій-Захар'єва.

Читайте також: МОЗ просять дозволити Одеському припортовому постачати кисень до лікарень

За її словами, департамент охорони здоров'я ОДА також направив пакет документів до МОЗ щодо придбання 11 кисневих станцій для опорних медзакладів з лікування хворих на COVID-19.

"Очікуємо найближчим часом отримання відповідної субвенції", - додала Одарій-Захар'єва.

За даними ОДА, протягом минулої доби на території області лабораторно підтверджено 535 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі 12 дітей і 7 медпрацівників.

Як повідомляв Укрінформ, пославшись на в.о. директора ОПЗ Миколу Синицю, завод виробляє кисень кріогенним методом, який вважається найефективнішим.

Читайте також: Кабмін виділив 570 мільйонів на медичний кисень для лікарень

"Дана технологія вважається найефективнішою, оскільки забезпечує наявність 99,7 відсотка кисню в кінцевому продукті. При цьому, технічні вимоги до кисню медичного обмежуються 99,5 відсотка. Раніше ми не ліцензували виробництво медичного кисню, оскільки до початку пандемії «COVID-19» в цьому не було нагальної потреби. Зараз керівництво заводу спільно з фахівцями МОЗ України докладає максимум зусиль задля того, щоб найближчим часом медичні заклади Одещини були повністю забезпечені киснем виробництва нашого заводу", - зазначив директор ОПЗ.

Він уточнив, що технічні умови для виробництва такого кисню на ОПЗ є, що зможуть, звісно, підтвердити фахівці Національного агентства з акредитації, які надають відповідні документи підприємствам-виробникам медичного кисню. Потужності виробництва дозволяють забезпечити добову потребу в кисні понад 300 пацієнтам - приблизно 10 тис. хворих щомісяця.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-