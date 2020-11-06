ОПЗ наступного тижня може отримати ліцензію на виробництво медичного кисню

Дирекція Одеського припортового заводу подала всі документи до МОЗ для отримання ліценції на виробництво медичного кисню, і до 11 листопада завод матиме таку ліцензію.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва.

"Дирекція Одеського припортового заводу підписала й подала до Міністерства охорони здоров'я України всі необхідні документи, які необхідні для отримання ліценції на виробництво медичного кисню. І в наступний понеділок-вівторок завод уже матиме ліцензію, що дозволить поставляти щодоби медичним закладам Одещини 6 тон кисню", - зазначила Одарій-Захар'єва.

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За її словами, департамент охорони здоров'я ОДА також направив пакет документів до МОЗ щодо придбання 11 кисневих станцій для опорних медзакладів з лікування хворих на COVID-19.

"Очікуємо найближчим часом отримання відповідної субвенції", - додала Одарій-Захар'єва.

За даними ОДА, протягом минулої доби на території області лабораторно підтверджено 535 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі 12 дітей і 7 медпрацівників.

Як повідомляв Укрінформ, пославшись на в.о. директора ОПЗ Миколу Синицю, завод виробляє кисень кріогенним методом, який вважається найефективнішим.

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"Дана технологія вважається найефективнішою, оскільки забезпечує наявність 99,7 відсотка кисню в кінцевому продукті. При цьому, технічні вимоги до кисню медичного обмежуються 99,5 відсотка. Раніше ми не ліцензували виробництво медичного кисню, оскільки до початку пандемії «COVID-19» в цьому не було нагальної потреби. Зараз керівництво заводу спільно з фахівцями МОЗ України докладає максимум зусиль задля того, щоб найближчим часом медичні заклади Одещини були повністю забезпечені киснем виробництва нашого заводу", - зазначив директор ОПЗ.

Він уточнив, що технічні умови для виробництва такого кисню на ОПЗ є, що зможуть, звісно, підтвердити фахівці Національного агентства з акредитації, які надають відповідні документи підприємствам-виробникам медичного кисню. Потужності виробництва дозволяють забезпечити добову потребу в кисні понад 300 пацієнтам - приблизно 10 тис. хворих щомісяця.