Водні ресурси України можуть принести $12 мільярдів - Шмигаль

Водні ресурси України можуть принести за 10 років 12 млрд дол.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час презентації економічного аудиту країни у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Водні ресурси – це 12 млрд дол. Україна роками ігнорувала розвиток гідроенергетики. Цей потенціал ми використовуєм наполовину, потенціал аквакультури, тобто розвиток рибного господарства використовуємо лише на чверть. Зрошення земель розвинене менше ніж на 20% від того, як би мало бути. Наприклад, ефективна система зрошення в південних областях України дала б змогу збільшити врожаї в 2,5-3 рази, і це також потенціал невикористаний», - заявив Шмигаль.

Він додав, що також потрібно збільшувати площу лісів в Україні.

«Ми мали би збільшувати площу наших лісів та використовувати деревину переважно для розвитку власного меблевого виробництва. Тільки зміна орієнтирів з експорту сировини на виробництво власної продукції дасть Україні щонайменше 40 млрд дол. за 10 років. Це додана вартість, це робочі місця, це переробка, а не лише сировинний експорт», - наголосив Прем'єр-міністр.

Читайте також: Уряд визначив 30 пріоритетних проєктів в економіці до 2030 року

Раніше, під час презентації економічного аудиту країни у ВР, Президент Володимир Зеленський заявив, що результати аудиту економіки та напрацьовані урядом вектори економічного розвитку мають стати основою для створення Національної економічної стратегії України до 2030 року.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету міністрів 4 листопада заявив, що економічний прорив України є амбітною ціллю уряду.