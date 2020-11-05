ЄБРР наступного року профінансує дорожню інфраструктуру на обласному рівні

ЄБРР наступного року профінансує дорожню інфраструктуру на обласному рівні

Укрінформ
Європейський банк реконструкції та розвитку надаватиме Україні кредити на фінансування дорожньої інфраструктури на обласному рівні. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Пілотні проєкти з’являться вже наступного року в Херсонській та Дніпропетровській області. Зокрема, ЄБРР надасть кредит у 25 мільйонів євро на будівництво мостового переходу через залізницю для з'єднання двох районів міста Херсона, та 40 млн євро - на реконструкцію ділянок двох регіональних автомобільних доріг загальною довжиною 95,3 км у Дніпропетровській області (Т-04-10 «Дніпро - Магдалинівка – Котовка» та Т-04-29 «Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве – Божедарівка»)", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві повідомляють, що запланована дата затвердження проєкту – 21 березня 2021 року.

«Одним із перспективних напрямів співпраці України з ЄБРР є кредити для фінансування дорожньої інфраструктури на обласному рівні. Радий, що робота, яка стартувала два роки тому, дає плоди: розпочато підготовку проєктів у цій сфері, будуть створені необхідні законодавчі та нормативні умови для такої підтримки», - зауважив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

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Як повідомляв Укрінформ, ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. На стадії реалізації знаходиться 8 спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом кредитів на суму в 1 701,0 млн євро. Обсяг використання коштів кредитів ЄБРР за цими проєктами станом на 1 листопада 2020 року – 915,2 млн євро (53,8% загальної суми кредиту).

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