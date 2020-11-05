АМКУ оштрафував дві будівельні компанії на 1,3 мільйона за змову

Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувало ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» та ФОП Дерев’янко В.М. на загальну суму 1,3 млн грн за змову.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова Північного міжобласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Фейсбуці.

За його словами, АМКУ встановив, що БК «Сагат» та ФОП Дерев’янко не конкурувало між собою чесно, натомість узгодили поведінку під час тендерів, які проводила Баранівська міська рада (Житомирська обл.): на будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру в м. Баранівка з очікуваною вартістю 40 млн грн та на будівництво міні-сироварні в с. Рогачів з очікуваною вартістю 4 млн грн.

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Відтак базуючись на зібраних доказах, комітет наклав штрафи на порушників: на ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» – 1 млн грн та на ФОП Дерев’янко В.М. –300 тис грн.

«Рішення Комітету позбавляє обох суб’єктів брати участь у публічних закупівлях (тобто, претендувати на гроші з державного та місцевих бюджетів) протягом трьох років», - відмітив Хмельницький.