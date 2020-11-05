АМКУ оштрафував дві будівельні компанії на 1,3 мільйона за змову
Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова Північного міжобласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Фейсбуці.
За його словами, АМКУ встановив, що БК «Сагат» та ФОП Дерев’янко не конкурувало між собою чесно, натомість узгодили поведінку під час тендерів, які проводила Баранівська міська рада (Житомирська обл.): на будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру в м. Баранівка з очікуваною вартістю 40 млн грн та на будівництво міні-сироварні в с. Рогачів з очікуваною вартістю 4 млн грн.
Відтак базуючись на зібраних доказах, комітет наклав штрафи на порушників: на ТОВ «Будівельна компанія «Сагат» – 1 млн грн та на ФОП Дерев’янко В.М. –300 тис грн.
«Рішення Комітету позбавляє обох суб’єктів брати участь у публічних закупівлях (тобто, претендувати на гроші з державного та місцевих бюджетів) протягом трьох років», - відмітив Хмельницький.