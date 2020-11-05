Прозорро запустило систему електронного документообігу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Прозорро в Фейсбук.
«Більше не потрібно купувати папір, друкувати лист на принтері, облизувати конверт та чекати поки лист прийде поштою. Краще — скористатися системою електронного документообігу Prozorro», - йдеться в повідомленні.
Прозорро також створило інструкцію, як подати офіційний лист за допомогою системи електронного документообігу.
Для цього потрібно увійдіть в систему за допомогою КЕП, Mobile ID або створивши обліковий запис організації; створити угоду і надати доступ до неї контрагенту — ДП «Прозорро»; завантажити документ до угоди і накласти свій кваліфікований електронний підпис.
Відповідь від Прозорро надійде електронною поштою, за якою той, хто звертався, зареєстрував свою організацію. Прочитати відповідь також можна буде в системі ЕДО, перейшовши за наданим посиланням.