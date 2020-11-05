Кабмін затвердив перелік компонентів рідкого ракетного палива для утилізації

Уряд затвердив перелік компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних речовин, що підлягають утилізації.

Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив на засіданні 4 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На складах та у військових частинах ЗСУ накопичилась значна кількість компонентів рідкого ракетного палива та токсичних хімічних речовин номенклатури служб забезпечення ЗСУ, які за своїм якісним станом не можуть бути застосовані за призначення та, враховуючи потенційну небезпеку під час їх зберігання, підлягають утилізації або знищенню», - йдеться в пояснювальній записці.

Як зазначається, залишок компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин становить 751,85286 тонни, які планується до утилізації протягом 2021-2022 років.