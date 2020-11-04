У Мінінфраструктури очікують від Австрії додатково 4 тисячі дозволів на вантажні перевезення

У Міністерстві інфраструктури України очікують, що Австрійська Республіка надасть Україні до кінця року 4 тисячі додаткових дозволів на автомобільні вантажні перевезення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

«Станом на сьогодні, всі австрійські дозволи на перевезення вже оформлені практично у повному обсязі. Тому українська сторона дуже очікує на якнайскоріше вирішення цього питання та отримання додаткових дозволів до кінця поточного року», - наголосоли у міністерстві.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, відомство у липні 2020 року звернулось до Федерального міністра з питань кліматичних дій, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії з проханням виділити додатково 4 тисячі дозволів для українських перевізників.

Згідно з інформацією Сервісу відкритих даних транспортної галузі, всього з початку року українським вантажним перевізникам було видано 14 357 австрійських дозволів.

4 листопада в Києві міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Австрійської Республіки в Україні Гернотом Пфандлером. Участь у зустрічі також узяли представники австрійського бізнесу.