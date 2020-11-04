Уряд вдосконалив механізм контролю за бюджетною дотацією сільгоспвиробникам

Уряд вдосконалив механізм контролю за бюджетною дотацією сільгоспвиробникам

Укрінформ
Кабінет Міністрів вдосконалив механізм контролю за використанням бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З метою удосконалення механізму контролю за використанням бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників Кабінетом Міністрів України винесено зміни до постанови КМУ від 21 лютого 2017 № 179 «Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації ДФС та ДКС».

Зазначається, що таке рішення було прийнято 4 листопада 2020 року на виконання Закону України №465-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Документом вносяться зміни до Порядку ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації щодо надання сільськогосподарським товаровиробником контролюючому органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку на додану вартість, інформації щодо пов’язаних з ним осіб. Також передбачається, що така інформація про осіб, пов’язаних із сільськогосподарським товаровиробником, які протягом бюджетного року є отримувачами бюджетної дотації, вноситиметься до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

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Як повідомлялося, розподіл бюджетної дотації здійснюється у сумі не більш як 150 млн грн на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов'язаних з таким сільськогосподарським товаровиробником осіб.

Законом № 465 передбачено, що сільськогосподарський товаровиробник, який претендує на отримання бюджетної дотації, зобов’язаний повідомити ДПС про всіх пов’язаних з ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами такої бюджетної дотації, а також надавати інформацію про зміни щодо таких пов’язаних осіб.

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