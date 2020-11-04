Уряд вдосконалив механізм контролю за бюджетною дотацією сільгоспвиробникам

Кабінет Міністрів вдосконалив механізм контролю за використанням бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З метою удосконалення механізму контролю за використанням бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників Кабінетом Міністрів України винесено зміни до постанови КМУ від 21 лютого 2017 № 179 «Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації ДФС та ДКС».

Зазначається, що таке рішення було прийнято 4 листопада 2020 року на виконання Закону України №465-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Документом вносяться зміни до Порядку ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації щодо надання сільськогосподарським товаровиробником контролюючому органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку на додану вартість, інформації щодо пов’язаних з ним осіб. Також передбачається, що така інформація про осіб, пов’язаних із сільськогосподарським товаровиробником, які протягом бюджетного року є отримувачами бюджетної дотації, вноситиметься до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Як повідомлялося, розподіл бюджетної дотації здійснюється у сумі не більш як 150 млн грн на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов'язаних з таким сільськогосподарським товаровиробником осіб.

Законом № 465 передбачено, що сільськогосподарський товаровиробник, який претендує на отримання бюджетної дотації, зобов’язаний повідомити ДПС про всіх пов’язаних з ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами такої бюджетної дотації, а також надавати інформацію про зміни щодо таких пов’язаних осіб.