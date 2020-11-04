Діяльність екскерівництва філії Укрзалізниці призвела до збитків у 66 мільйонів

За результатами перевірки діяльності колишнього керівництва філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниці» були виявлені потенційні збитки у розмірі 66,2 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що порушення були здійснені при проведенні ремонтів колісних пар пасажирських вагонів упродовж 2018-2019 років.

Співробітники апарату директора з економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці здійснили перевірку діяльності філії «Пасажирська компанія» в частині дотримання договірних зобов’язань з ТОВ «МЗ «КВІК» щодо надання послуг з ремонту холостих та редукторних колісних пар пасажирських вагонів та були укладені впродовж 2018-2019 років.

Так, у 2018-2019 роках «Пасажирська компанія» уклала з ТОВ «МЗ «КВІК» 38 договорів на загальну суму майже 145 млн грн за ремонт 440 колісних пар.

Зазначена філія Укрзалізниці оплатила за ремонт даних колісних пар без наявності актів приймання-здачі (та інших первинних документів) 157 колісних пар з ремонту на загальну суму 63,22 млн грн, здійснила оплату за ремонт одних і тих же колісних пар (сума потенційних збитків 1,27 млн грн). Крім цього філія зазнала збитків за не повернення 45 колісних пар (на суму 339,7 тис. грн) та за відсутністю ведення претензійно-позовної роботи, сума збитків склала 1 млн грн.

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За результатами проведеної службової перевірки виявлено факти, які можуть свідчити про вчинення службовими особами філії кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали скеровано до Державної аудиторської служби та Служби безпеки України.