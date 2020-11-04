Депутати оскаржили у КСУ низку указів Президента про призначення членів «тарифної» комісії

До Конституційного суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності низки указів п’ятого президента Петра Порошенка і чинного Глави держави Володимира Зеленського про призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Зокрема, оскаржується указ про призначення членами НКРЕКП Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка і Олексія Магди.

Окрім того, депутати оскаржують пункт 3-1 Розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у редакції закону №2237-VIII від 07.12.2017 року, до прийняття Закону №394-ІХ від 19.12.2019 року), пункти 3 та 4 Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг» №394-ІХ від 19.12.2019 року.

Понадання направив депутат від "БатькІвщини Олексій Кучеренко, як уповноважений представник суб'єкта права на конституційне подання, за дорученням 50 парламентаріїв.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні 2019 року КСУ визнав неконституційними низку положень Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Зокрема, суд дійшов висновку, що президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, підписавши указ про створення НКРЕКП, оскільки Основний Закон не наділяє його таким правом.

Окрім того, Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП, йшлося у рішенні КС.