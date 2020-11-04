Фонд держмайна виставив на приватизацію ще три спиртзаводи

Фонд державного майна 4 листопада оголосив про проведення аукціонів з приватизації Довжоцького, Залозецького та Мартинівського місць провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що приватизаційний онлайн-аукціон щодо Залозецького МПД відбудеться 2 грудня, Довжоцького МПД – 3 грудня, а Мартинівського МПД – 4 грудня.

У пресслужбі ФДМУ нагадали, що інвестування в спиртові активи через приватизацію - це можливість для їхніх майбутніх власників отримати ліцензію на право виробництво спирту.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні нових власників знайшли шість об’єктів ДП «Укрспирт». Лише від цих продажів бюджет має отримати понад 268 млн гривень.

У листопаді ФДМУ запропонує для приватизації на аукціонах Prozorro.Продажі 10 об'єктів Укрспирту.

Фонд очікує, що від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі надійдуть близько 2 млрд грн.