Фонд держмайна виставив на приватизацію ще три спиртзаводи
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що приватизаційний онлайн-аукціон щодо Залозецького МПД відбудеться 2 грудня, Довжоцького МПД – 3 грудня, а Мартинівського МПД – 4 грудня.
У пресслужбі ФДМУ нагадали, що інвестування в спиртові активи через приватизацію - це можливість для їхніх майбутніх власників отримати ліцензію на право виробництво спирту.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні нових власників знайшли шість об’єктів ДП «Укрспирт». Лише від цих продажів бюджет має отримати понад 268 млн гривень.
У листопаді ФДМУ запропонує для приватизації на аукціонах Prozorro.Продажі 10 об'єктів Укрспирту.
Фонд очікує, що від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі надійдуть близько 2 млрд грн.