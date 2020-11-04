Уряд підтримав Концепцію з управління ліквідністю на 2020-2023 роки

Кабінет Міністрів сьогодні, 4 листопада 2020 року, схвалив Концепцію з управління ліквідністю на 2020-2023 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Метою Концепції є впровадження ефективного механізму управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку (ЄКР) та валютних рахунків казначейства, який передбачає можливість вчасного виконання зобов’язань клієнтів казначейства за мінімально можливих витрат, у тому числі, за рахунок підвищення якості прогнозування руху коштів.

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Консолідація коштів на ЄКР та на валютних рахунках казначейства передбачає можливість оперативного одержання інформації про стан та рух коштів сектору загального державного управління. Разом з тим, необхідні подальші заходи, які б підвищили ефективність управління коштами на рахунках казначейства, а саме: затвердити методику прогнозування руху коштів на ЄКР, збільшити горизонт прогнозування до 6 місяців, посилити координацію між заінтересованими сторонами, автоматизувати обмін необхідними даними, тощо.

Підвищення точності та горизонту прогнозування дасть можливість зменшити обсяги залишку коштів на ЄКР, мінімізувати випадки тимчасової нестачі коштів для безперебійного фінансування видатків бюджетів та інших вихідних потоків.

Відповідним розпорядженням уряду також затверджено План заходів щодо реалізації Концепції, підготовлений Міністерством фінансів.