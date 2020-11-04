ВР має намір забезпечити додаткове фінансування Фонду боротьби з COVID-19

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт внесення змін до державного бюджету на 2020 рік, який передбачає забезпечення додаткових джерел фінансування Фонду боротьби з COVID-19, а також погашення заборгованості із виплати заробітної плати шахтарям.

Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу)" у першому читанні підтримали 279 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ має на меті забезпечити реалізацію вимог пункту 7 частини четвертої та частини сьомої статті 11 Закону "Про ринок природного газу" та врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ "Укрнафта" минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій, стягнення якої за інших обставин вимагало б тривалої юридичної процедури з невизначеним для держави результатом.

Законопроєктом передбачено забезпечити додаткові джерела фінансування Фонду боротьби з COVID-19, зокрема для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я на спалахи цієї хвороби, надання медичної допомоги пацієнтам, а саме: для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів, на придбання медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування.

Крім того, законопроєкт спрямований на забезпечення додаткових джерел фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі з метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств, а також на врегулювання розрахунків по "зеленій" енергетиці.

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Цей законопроєкт пов'язанй із проєктом №4120 "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")", який ВР також ухвалила у першому читанні 4 листопада. Він передбачає механізм урегулювання заборгованості Укрнафти.