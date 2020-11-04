Вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного кредитування - глава НБУ

Цього літа вперше від початку 2017 року іпотечні кредити зростали швидше, ніж споживчі.

Як передає Укрінформ, про це у своїй колонці для «Економічної правди» розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.

«З липня вперше від початку 2017 року іпотечні кредити росли швидше споживчих. Основні причини: відкладений попит на нерухомість, державні програми та зниження відсоткових ставок. Якщо ще у грудні 2019 року ви могли взяти кредит на нерухомість під 19-20%, то сьогодні, враховуючи, що державні банки пропонують програми під 10%, середня ставка по ринку становить близько 12-13%», - зазначив Шевченко.

За його словами, низька інфляція та зниження облікової ставки до рекордного для України рівня в 6% дозволили закласти фундамент для низьких ставок.

Сьогодні якісні позичальники можуть взяти доступний кредит на короткострокові потреби у гривні за ставкою менше 10% річних, хоча ще рік тому вартість нових кредитів була вищою – понад 18% річних, додав Шевченко.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 жовтня правління Національного банку прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 6%.

Рішення знизити облікову ставку до 6% було ухвалене правлінням НБУ 12 червня 2020 року.