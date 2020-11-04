Мінекономіки заявляє про можливість внесення узгоджених меж держкордону до земкадастру

Ухвалений Верховною Радою у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України» ( № 3987) відкриє можливість внесення на міжнародному рівні узгоджених меж державного кордону до Державного земельного кадастру.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Цей документ усуває техніко-юридичні неузгодженості в сфері землеустрою, що відкриває можливість внесення на міжнародному рівні узгоджених меж державного кордону в Державний земельний кадастр. Також це важливо в рамках створення національну інфраструктури геопросторових даних, забезпечення національної безпеки, економічного розвитку держави, міжнародного співробітництва та інше», - прокоментував заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Зазначається, що законопроєкт передбачає: визначити склад відомостей про державний кордон України, а також підстав та порядку їх внесення до Державного земельного кадастру; виключити технічну документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України з видів документації із землеустрою.

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Реалізація законопроєкту сприятиме: забезпеченню прав та інтересів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян на отримання актуальної та достовірної інформації про державний кордон України; підвищенню ефективності прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень.