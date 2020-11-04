Рада визначила порядок передачі водних об’єктів в оренду

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками».

Ухвалення закону підтримали 279 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці зазначається, що метою закону є усунення колізій у правовому регулюванні орендних відносин у сфері водокористування, посилення рівня захисту прав сільгосптоваровиробників, фермерських господарств, фізичних осіб-підприємців, які використовують у своєму виробництві зрошувальне землеробство. Також посилення захисту прав вітчизняних сільгосптоваровиробників, фермерських господарств, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва.

Завданням закону є: ліквідація колізії окремих положень статті 51 Водного кодексу України щодо передачі в оренду водних об’єктів у комплексі із земельною ділянкою під ними; сприяння спрощенню процедури укладення договорів оренди водних об’єктів, збільшення кількості орендарів водних об’єктів, сприяння оптимізації виробництва та збільшення видобутку рибної продукції, надходженню додаткових коштів до державного та місцевого бюджетів; встановлення додаткового захисту прав сільгосптоваровиробників, фермерських господарств, фізичних осіб-підприємців, які використовують у своєму виробництві зрошувальне землеробство.

Так, відповідно до закону, передбачається: внесення змін до частини третьої статті 51 Водного кодексу України, де передбачається, що водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди за договором оренди водних об’єктів; запропоновано відмінити продаж на земельних торгах водних об’єктів у комплексі із земельними ділянками під ними, які використовуються для спеціального водокористування, пов’язаного з забором та використанням води для зрошувальних заходів на зрошуваних землях, а також скиданням зворотних вод з цих земель, надання в оренду земельних ділянок, зайнятих водними об’єктами для рибогосподарських потреб, (у тому числі рибництва (аквакультури).

На думку авторів закону, цей документ забезпечить вдосконалення захисту прав вітчизняних сільгосптоваровиробників, фермерських господарств, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва, організацію ефективного сільськогосподарського виробництва на максимальній території земель сільськогосподарського призначення України, здійснить підтримку аграрної галузі України, що дозволить гарантувати стабільність надходжень до Державного бюджету України від економічної діяльності сільгоспвиробників, забезпечить створення та збереження робочих місць у аграрній галузі.