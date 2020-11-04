Рада ухвалила за основу проєкт про внесення до земкадастру відомостей про держкордон

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3987 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України».

Рішення підтримали 276 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як йдеться у пояснювальній записці, прийняття документа дозволить внести до Державного земельного кадастру відомості про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону України.

«На сьогоднішній день Україною укладено відповідні міжнародні договори з питань державного кордону з усіма суміжними державами, а саме: з Республікою Польща…; зі Словацькою Республікою…; з Угорщиною…; з Румунією…; з Республікою Молдова…; з Республікою Білорусь…; з Російською Федерацією. Зазначеними міжнародними договорами України передбачено встановити державний кордон між Україною та відповідною суміжною державою згідно із документами демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону, зокрема, протоколів-описів проходження лінії державного кордону; топографічних карт з графічно нанесеною на них лінією державного кордону; протоколів прикордонних знаків; додатків та доповнень до цих документів. Крім цього, на сьогодні тристоронніми міжнародними договорами визначені точки стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща; України, Республіки Польща і Словацької Республіки; України, Словацької Республіки і Угорщини; України, Угорщини і Румунії», - йдеться у пояснювальній записці.

Водночас, наголошується, що до документів, відповідно яких встановлюється державний кордон України, не належить технічна документація; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування; план лінії державного кордону України; опис меж прикордонної смуги тощо.

Тому існує нагальна потреба внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації (з Республікою Польща та Румунією), редемаркації (з Словацькою Республікою та Угорщиною) та делімітації (з Республікою Білорусь, Республіко Молдова та Російською Федерацією).