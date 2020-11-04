Нафта дорожчає через падіння запасів у США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 40,69 за барель, що на $ 0,98 (2,47%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на $ 0,96 (2,55%) і становить $ 38,62 за барель. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 39,71 і $ 37,66 відповідно.
Згідно з останніми даними Американського інституту нафти (API), запаси сирої нафти у США різко впали на 8,01 млн бар. за тиждень, що закінчився 30 жовтня. Різке падіння призвело до зростання цін на нафту більш ніж на 3% під час вчорашніх торгів.
Позитивні настрої інвесторів посилюються тим, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, група відома як ОПЕК +, швидше за все, збережуть поточні обмеження на видобуток. Алжир, який в цьому році головує в ОПЕК, Саудівська Аравія і РФ наполягають на продовженні скорочення поставок у 2021 році.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 40,08 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,13 долара за барель, що на 42 цента вище за рівень закриття торгів ($ 39,71).