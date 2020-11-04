Нафта дорожчає через падіння запасів у США

Ціни на нафту виросли у середу, 4 листопада, на тлі значного падіння запасів у США в поєднанні з імовірним скороченням пропозиції з боку ОПЕК +.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 40,69 за барель, що на $ 0,98 (2,47%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на $ 0,96 (2,55%) і становить $ 38,62 за барель. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 39,71 і $ 37,66 відповідно.

Згідно з останніми даними Американського інституту нафти (API), запаси сирої нафти у США різко впали на 8,01 млн бар. за тиждень, що закінчився 30 жовтня. Різке падіння призвело до зростання цін на нафту більш ніж на 3% під час вчорашніх торгів.

Позитивні настрої інвесторів посилюються тим, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, група відома як ОПЕК +, швидше за все, збережуть поточні обмеження на видобуток. Алжир, який в цьому році головує в ОПЕК, Саудівська Аравія і РФ наполягають на продовженні скорочення поставок у 2021 році.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 40,08 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,13 долара за барель, що на 42 цента вище за рівень закриття торгів ($ 39,71).