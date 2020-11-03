Законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів відправили на доопрацювання

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт №2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення підтримали 290 народних депутатів.

«Основна мета проєкту – визначення правових та організаційних засад обігу пластикових пакетів, упорядкування відносин, що виникають під час розповсюдження пластикових пакетів на території України, а також стимулювання розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, що надасть можливість українським виробникам стати на шлях глобальних європейських та світових тенденцій та зайняти провідне місце у світовому виробничому ланцюгу», - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, проєктом передбачалося встановлення заборони на розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року.

Також пропонувалося заборонити розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року.