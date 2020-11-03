Рада замінила слово «злочин» на «кримінальне правопорушення» у законі про публічні закупівлі

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (№3375).

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення проєкту в цілому підтримали 284 народних депутатів.

"Законопроєктом у пунктах 5 і 6 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» пропонується замінити слово «злочин» на словосполучення «кримінальне правопорушення»", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що метою ухваленого документу є приведення закону "Про публічні закупівлі" у відповідність із законом № 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

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При цьому у розділі ІІ закону встановлюється, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності законом від 22 листопада 2018 р. № 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".