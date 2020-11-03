Наумов приступив до виконання обов'язків голови Ощадбанку

Сергій Наумов з 3 листопада приступив до виконання обов’язків голови правління Ощадбанку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба фінустанови.

У банку зазначають, що Наумов переміг у відкритому конкурсі на посаду, проведеному цього року. Протягом місяця тривав процес передачі справ від колишнього голови правління Андрія Пишного новому керівнику банку.

«Варто подякувати Андрію Пишному за його реформаторські зусилля, які піднесли фінансову установу на новий щабель розвитку. На новому етапі розвитку банк буде фокусуватись на подальшому посиленні конкурентоздатності, прибутковості, ефективності та якості обслуговування, які є необхідними умовами його успішної приватизації. Саме в частковому чи повному продажу фінансової установи інвестору полягає моє головне завдання на новій посаді», - зазначив Наумов.

Він додав, що цей крок потрібен для зменшення частки держави в банківському секторі та повернення інвестицій у державні банки.

Контракт Наумова на посаді голови правління Ощадбанку укладено строком на 5 років.

Читайте також: НБУ погодив кандидатуру Наумова на посаду голови Ощадбанку

Як повідомлялось, загальний стаж роботи Сергія Наумова в банківській сфері становить 25 років. Він обіймав керівні посади у провідних банках України, зокрема Райффайзенбанку, УкрСиббанку, Правекс банку та Піреус банку. В останніх трьох банках Наумов працював на посаді голови правління загалом понад 10 років.