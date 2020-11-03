Нафта слабо дешевшає після стрімкого зростання напередодні

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $38,89 за барель, що на $0,08 (0,21%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI станом на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $36,79 за барель, що на $0,02 (0,05%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $38,97 і $36,81 відповідно.

Надії на те, що найбільші виробники нафти утримаються від нарощування видобутку, підтримали котирування в понеділок, проте негативні чинники, а саме – зростання кількості випадків коронавірусу, стрімко зростаючий видобуток у Лівії та невизначеність у зв'язку з виборами у США, все ще впливають на ринок.

«Не дивлячись на те, що технічна картина передбачає подальший підйом, картина попиту і пропозиції свідчить про зворотне, особливо в Європі», - наголосив Джеффрі Хеллі з OANDA.

Обидві марки в понеділок подорожчали майже на 3% після того, як російський міністр енергетики Олександр Новак провів зустріч із главами нафтових компаній, на якій, зокрема, обговорювалося відтермінування запланованого на січень збільшення видобутку на пізніші терміни.

Читайте також: Нафта дешевшає через нові локдауни в Європі

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 38,77 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 39,19 долара за барель, що на 22 цента вище за рівень закриття торгів ($38,97).