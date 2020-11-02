Митниця у жовтні виконала «бюджетний» план на 98,4%

Державна митна служба у жовтні перерахувала до держбюджету 36,35 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства.

"У жовтні Державна митна служба виконала план надходжень на 98,4% і перерахувала до держбюджету 36,35 млрд грн (план на жовтень складав 36,93 млрд грн)", - ідеться у повідомленні.

При цьому до загального фонду державного бюджету перераховано 29,97 млрд грн, до спеціального фонду – 6,38 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Державна митна служба у вересні виконала план надходжень до бюджету України на 103% і перерахувала 33,15 млрд грн, що на 1 млрд грн більше, ніж було заплановано.