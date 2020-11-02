Монополія держбанків на обслуговування окремих сегментів ринку має бути скасована - АМКУ

Антимонопольний комітет вважає, що до надання банківських послуг в окремих сегментах допущені лише банки державного сектору, для інших існують бар’єри, і їх слід усунути з метою підвищення конкуренції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ за підсумками дослідження ринку банківських послуг у контексті порушення принципу конкурентного нейтралітету.

У Комітеті зазначили, що на українському ринку банківських послуг діють понад 70 банків, отже, ринок є потенційно конкурентним. Незважаючи на це, до надання банківських послуг в окремих сегментах допущені лише банки державного сектору, для інших існують бар’єри.

Серед ключових споживачів, щодо яких діють обмеження, – військові пенсіонери, переселенці, субсидіанти, бюджетні установи та суб’єкти, що отримують бюджетні виплати, суб’єкти господарювання, що користуються спецрахунками (наприклад, учасники ринку електричної енергії) тощо. Загалом ідеться більш як про 15 сегментів.

Для оцінки конкурентного потенціалу АМКУ вивчав рівень зацікавленості банків, які не мають державної частки, в обслуговуванні наразі закритих сегментів ринку банківських послуг. Після опитувань стало зрозуміло, що деякі сегменти є дуже привабливими для приватних банків, одночасно існують і ті сфери, щодо яких не спостерігається високого рівня зацікавленості.

«Одночасно, тези про те, що надання виключних прав банкам державного сектору обумовлене унікальними технологіями надання послуг, а також що це розповсюджена світова практика, під час дослідження не підтвердилися», - заявили в АМКУ.

Тому з метою запобігання порушенню принципу конкурентного нейтралітету при регулюванні ринку банківських послуг Комітет направив пропозиції Кабінету Міністрів України. Кабміну пропонують доручити центральним органам влади зменшити або усунути бар’єри для розвитку конкуренції в окремих сегментах ринку банківських послуг.

Зокрема, пропонуються такі заходи: перевірка доцільності та інших підстав збереження бар’єрів, внесення на розгляд КМУ пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів щодо скасування виключних прав банків держсектору на обслуговування секторів, суттєвих ризиків для яких не прогнозується. Також ідеться про внесення на розгляд уряду пропозицій щодо запровадження конкурентних механізмів відбору банків, які обслуговуватимуть ті сегменти, щодо яких існують суттєві ризики.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні працюють чотири державних банки: АТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» та АТ «Ощадбанк». За даними Мінфіну, прибуток чотирьох державних банків за перше півріччя 2019 року становив близько 19,6 млрд грн.

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Кабінет Міністрів на початку вересня схвалив запропонований Міністерством фінансів варіант стратегії реформування державного банківського сектору.

Відповідно до затверджених урядом Засад стратегічного реформування банківського сектору, держава, зокрема, планує: впровадити стратегії для кожного державного банку, до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%, скоротити частку непрацюючих активів на балансах держбанків та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів у наглядових радах цих фінустанов.