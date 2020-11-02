ПФУ розпочав фінансування пенсій листопада

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій листопада і направив на виплати 0,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПФУ.

«02 листопада 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій листопада. На пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомлялося, 23 жовтня ПФУ завершив фінансування пенсій жовтня, спрямувавши на виплати 39, 3 млрд грн.