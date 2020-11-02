У Мінінфраструктури обговорили організацію концесії порту «Ольвія»

У Міністерстві інфраструктури відбулося засідання робочої групи щодо організаційних питань концесії порту «Ольвія», розташованого у Миколаєві.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Спеціалізований морський порт «Ольвія» - наш другий концесійний проєкт, у рамках якого ми залучили до роботи провідного світового оператора – катарську компанію QTerminals. Сьогодні ми проводимо перше засідання спільної робочої групи, яка була створена для вирішення поточних організаційних, технічних та інших питань щодо реалізації цього проєкту протягом перехідного періоду», - зазначив Криклій.

Також він зауважив, що Міністерство інфраструктури продовжує підготовку нових проєктів державно-приватного партнерства (ДПП) у різних інфраструктурних галузях та надає супровід проєктам по вже укладеним договорам.

Зазначається, що учасники робочої групи обговорили план-графік перехідного періоду, а також наступні кроки для підписання необхідних договорів із незалежним інженером та між банком, концесіонером і відомством. Окрім цього, сторони розглянули питання подальшої співпраці з ДП «Укроборонсервіс» і Укрзалізницею.

У Мінінфраструктури нагадують, що договір про передачу в концесію спеціалізованого морського порту «Ольвія», розташованого у Миколаєві, був укладений 20 серпня цього року. Відповідно до нього, катарська компанія QTerminals інвестує у розвиток порту близько 3,4 млрд грн. Крім цього, не менше 80 млн грн буде вкладено в місцеву інфраструктуру.

Як повідомляв Укрінформ, загалом за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

Головні умови договору про концесію порту «Ольвія»: щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн (у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік); концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 млн тонн на рік; близько 80 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва.

Також планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території порту: зернового терміналу – універсального перевантажувального комплексу. Впродовж перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень заробітної платні.