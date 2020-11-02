Укрнафта у вересні скоротила видобуток вуглеводнів

ПАТ «Укрнафта» у вересні 2020 року видобуло 119,7 тис. тонн нафти і конденсату і 89,3 млн м3 газу, що, відповідно, на 3,2% і 5,9% менше в порівнянні з вереснем минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

За оперативними даними, середньодобові показники видобутку вуглеводнів у вересні цього року також дещо знизилися у порівнянні з показниками вересня 2019 року і становили 3,99 тис. тонн нафти і конденсату і 2,98 млн м3 газу.

В Укрнафті зазначають, що основна увага приділяється операційній ефективності під час роботи на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання.

«У вересні Укрнафта завершила капітальний ремонт (КРС) на 10 свердловинах, провела 1 операцію з інтенсифікації видобутку та вивела з бездіяльності 6 свердловин», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, ПАТ «Укрнафта» у серпні 2020 року видобуло 125,4 тис. т нафти і конденсату та 92,9 млн кубометрів газу, що, відповідно, на 2,5% і 8,2% менше порівняно з серпнем 2019 року.