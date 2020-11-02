У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки наступного року

На засіданні Комітету з монетарної політики Національного банку України щодо рівня облікової ставки більшість членів висловилися за збереження ставки на рівні 6% до кінця 2020 року із перспективою до її підвищення в 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ за підсумками дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку України щодо рівня облікової ставки.

«Більшість членів КМП, зважаючи на очікуване зростання інфляційних ризиків на прогнозному горизонті, висловилися за збереження ставки на рівні 6% до кінця 2020 року із перспективою до підвищення ключової ставки в 2021 році. З іншого боку, інші члени КМП очікують, що посилення епідемії зумовить необхідність підтримки економічної активності подальшим зниженням ставки вже в грудні цього року», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, учасники дискусії дійшли консенсусу, що подальша монетарна політика Національного банку залежатиме насамперед від розвитку епідемічної ситуації, досягнення прогресу в співпраці з міжнародними фінансовими партнерами, а також від затверджених параметрів бюджетної політики.

Усі погодилися, що, якщо відновлення внутрішнього попиту та ділової активності виявиться нестійким, Національний банк надасть економіці додатковий монетарний імпульс. У разі ж надмірного посилення інфляційного тиску Нацбанк готовий до підвищення ключової ставки.

Як повідомляв Укрінформ, 22 жовтня правління Національного банку прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 6%.

Рішення знизити облікову ставку до 6% було ухвалене правлінням НБУ 12 червня 2020 року.