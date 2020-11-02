Україна за рік прокачає близько 56 мільярдів кубів газу з РФ - ОГТСУ

За 10 місяців 2020 року транзит російського газу через українську ГТС становить 45 млрд кубометрів.

Про це 2 листопада повідомив у Фейсбуці генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

За його прогнозом, до кінця року обсяг транзиту газу з РФ сягне 55-56 млрд кубометрів.

Як повідомляв Укрінформ, транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» і російським ВАТ «Газпром» укладена наприкінці 2019 року строком на п'ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів у 2020 році і по 40 млрд кубометрів - протягом наступних чотирьох років.

У 2021 році, після запуску другої гілки «Турецького потоку», Україна, ймовірно, втратить 15 млрд кубометрів транзиту газу на рік. Про це Макогон сказав у липні цього року.