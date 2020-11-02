На Московській біржі курс євро вперше з 2014 року перевищив 94 рублі

Торги на Московській біржі в понеділок, 2 листопада, відкрилися зниженням курсу рубля. Станом на 10:50 мск, євро коштував 94 рублі, подорожчавши з рівня закриття попередніх торгів на 1,38 рубля.

Як передає Укрінформ, це випливає з сайту Мосбіржі.

Попередній раз вище позначки в 94 рублі євро торгувався в грудні 2014 року.

Курс долара щодо рубля також зростає. На 10:48 мск американська валюта коштувала 80,78 рубля (+1,25 рубля). Востаннє курс долара був вище 80 рублів 30 березня.

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Попередня торговельна сесія закрилася біржовим курсом євро 92,63 рубля, курсом долара - 79,53 рубля. З ранку в понеділок курс євро спочатку перевищив позначку в 93 рублі, а потім продовжив зростати. Американська валюта в ході торгів також стабільно дорожчає.

Російський рубль дешевшає на тлі зниження світових цін на нафту. На біржі ICE у Лондоні барель нафти Brent вранці 2 листопада коштує 36,58 долара, на 3,5% менше рівня закриття попередніх торгів. Американська WTI торгується по 34,32 долара за барель (-4,1%).