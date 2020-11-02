Нафта дешевшає через нові локдауни в Європі

Ціни на нафту впали більш як на 3% в понеділок, 2 листопада, через побоювання, що нова хвиля коронавірусних обмежень в Європі послабить попит на паливо.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 36,70 за барель, що на $ 1,24 (3,27%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $ 1,31 (3,66%) і становить $ 34,48 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 37,94 і $ 35,79 відповідно.

Кількість нових випадків коронавірусу в Європі подвоїлася за п'ять тижнів, у неділю загальна кількість перевищила 10 мільйонів.

«Заходи з ізоляції, оголошені Великою Британією й Італією, посилюють економічну ситуацію в Європі, що дедалі погіршується. Багато трейдерів зараз дивляться на зростання рівня інфікування у Сполучених Штатах і задаються питанням: чи буде Європа моделлю того, що станеться у США в найближчі тижні?», - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets (Сідней).

Нафта частково сповільнила зниження цін після того, як експортні замовлення Японії зросли вперше за два роки, а в жовтні виробнича діяльність Китаю прискорилася найвищими темпами майже за десятиліття. Нині очікуються дані з Єврозони і США. Проте, побоювання з приводу послаблення попиту і збільшення поставок з боку ОПЕК і США призвели в жовтні до падіння цін на нафту другий місяць поспіль: ціни WTI впали на 11%, нафта марки Brent подешевшала на 8,5%.

Жовтневе зростання поставок з Лівії та Іраку, що входять в Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), компенсувало скорочення видобутку іншими членами і привело до зростання видобутку групи протягом четвертого місяця поспіль.

ОПЕК + планує провести політичну зустріч 30 листопада та 1 грудня.

Трейдери також чекають підсумків президентських виборів у США, які пройдуть 3 листопада. На думку аналітика ING Уоррена Паттерсона, перемога кандидата від Демократичної партії Джо Байдена посилить тиск на нафтовий ринок. "Якщо він зніме санкції з Ірану, ми можемо спостерігати зростання поставок на ринок на 1,5-2 млн б/д", - вважає експерт.

Крім того, дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes, опубліковані в п'ятницю, показали зростання кількості діючих видобувних нафтових установок у США за підсумками шостого тижня поспіль. Кількість діючих нафтових установок минулого тижня зросла на 10 одиниць, до 221 установки.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 36,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 37,22 долара за барель, що на 72 центи нижче рівня закриття торгів ($ 37,94).