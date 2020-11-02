Нафта дешевшає через нові локдауни в Європі
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 36,70 за барель, що на $ 1,24 (3,27%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $ 1,31 (3,66%) і становить $ 34,48 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 37,94 і $ 35,79 відповідно.
Кількість нових випадків коронавірусу в Європі подвоїлася за п'ять тижнів, у неділю загальна кількість перевищила 10 мільйонів.
«Заходи з ізоляції, оголошені Великою Британією й Італією, посилюють економічну ситуацію в Європі, що дедалі погіршується. Багато трейдерів зараз дивляться на зростання рівня інфікування у Сполучених Штатах і задаються питанням: чи буде Європа моделлю того, що станеться у США в найближчі тижні?», - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets (Сідней).
Нафта частково сповільнила зниження цін після того, як експортні замовлення Японії зросли вперше за два роки, а в жовтні виробнича діяльність Китаю прискорилася найвищими темпами майже за десятиліття. Нині очікуються дані з Єврозони і США. Проте, побоювання з приводу послаблення попиту і збільшення поставок з боку ОПЕК і США призвели в жовтні до падіння цін на нафту другий місяць поспіль: ціни WTI впали на 11%, нафта марки Brent подешевшала на 8,5%.
Жовтневе зростання поставок з Лівії та Іраку, що входять в Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), компенсувало скорочення видобутку іншими членами і привело до зростання видобутку групи протягом четвертого місяця поспіль.
ОПЕК + планує провести політичну зустріч 30 листопада та 1 грудня.
Трейдери також чекають підсумків президентських виборів у США, які пройдуть 3 листопада. На думку аналітика ING Уоррена Паттерсона, перемога кандидата від Демократичної партії Джо Байдена посилить тиск на нафтовий ринок. "Якщо він зніме санкції з Ірану, ми можемо спостерігати зростання поставок на ринок на 1,5-2 млн б/д", - вважає експерт.
Крім того, дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes, опубліковані в п'ятницю, показали зростання кількості діючих видобувних нафтових установок у США за підсумками шостого тижня поспіль. Кількість діючих нафтових установок минулого тижня зросла на 10 одиниць, до 221 установки.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 36,59 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 37,22 долара за барель, що на 72 центи нижче рівня закриття торгів ($ 37,94).