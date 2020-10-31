У Ліоні з вогнепальної зброї поранили православного священника
Про це повідомляє Franceinfo, передає Укрінформ.
Напад стався у суботу, 31 жовтня, коли священник закривав церкву.
Зловмисник, який стріляв у священника, зник з місця події.
Поліція Ліона попередила населення про небезпеку перебування біля місця злочину та рекомендувала уникати цього району.
Як повідомлялося, 29 жовтня у Ніцці чоловік з ножем убив трьох людей та декількох поранив у римо-католицькій церкві.
Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин, як «убивство та посягання на убивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації».
У країні уведено найвищий рівень терористичної загрози.
У жовтні у Франції вже було скоєно два нападів із застосуванням холодної зброї. У Парижі зловмисник поранив трьох людей, а у передмісті французької столиці нападник відтяв голову шкільному учителю. Двоє нападників та їхні спільники були радикальними ісламістами. Їхні дії визнані терактами радикального ісламу.
Фото: GOOGLE STREET VIEW/FRANCEINFO