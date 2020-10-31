У Ліоні з вогнепальної зброї поранили православного священника

У французькому Ліоні важке кульове поранення отримав православний священник.

Про це повідомляє Franceinfo, передає Укрінформ.

Напад стався у суботу, 31 жовтня, коли священник закривав церкву.

Зловмисник, який стріляв у священника, зник з місця події.

Поліція Ліона попередила населення про небезпеку перебування біля місця злочину та рекомендувала уникати цього району.

Як повідомлялося, 29 жовтня у Ніцці чоловік з ножем убив трьох людей та декількох поранив у римо-католицькій церкві.

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Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин, як «убивство та посягання на убивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації».

У країні уведено найвищий рівень терористичної загрози.

У жовтні у Франції вже було скоєно два нападів із застосуванням холодної зброї. У Парижі зловмисник поранив трьох людей, а у передмісті французької столиці нападник відтяв голову шкільному учителю. Двоє нападників та їхні спільники були радикальними ісламістами. Їхні дії визнані терактами радикального ісламу.

Фото: GOOGLE STREET VIEW/FRANCEINFO