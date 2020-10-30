Перешкод для реалізації проєкту будівництва двох енергоблоків ХАЕС немає - Енергоатом

Керівник держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявляє, що перешкод для реалізації проєкту будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції зараз немає.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю інтернет-виданню «Главком».

«Маємо політичну волю вищого керівництва держави і все, що необхідно для будівництва», - наголосив Котін.

За словами т.в.о. президента Енергоатома, процес уже перебуває на стадії передпроєктної підготовки. «Я затвердив графік робіт з добудови енергоблоків №3 та №4 ХАЕС із чіткими дедлайнами для всіх етапів: від розробки проєкту і проходження експертизи до завершення будівництва. Дата ж початку проєктування напряму залежить від того, наскільки швидко Верховна Рада розгляне відповідний законопроєкт», - зазначив Котін.

За його словами, 15 жовтня фахівці відокремленого підрозділу НАЕК «Енергоатом» «Атомпроєктінжиніринг», Київського науково-дослідного і проєктно-конструкторського інституту «Енергопроект» (КІЕП) та чеської компанії Skoda JS провели робочу нараду з підготовки до будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС. Відтепер, обіцяють в Енергоатомі, онлайн-наради між українськими та чеськими фахівцями відбуватимуться щотижня, причому чеська сторона вже привезла на розгляд українським атомникам свої методики й пропозиції.

Котін нагадав, що Skoda JS – європейська компанія з великим досвідом співпраці не лише з Енергоатомом, а й з європейськими операторами атомних станцій, такими, як французька EDF (Électricité de France).

«Чеська компанія завжди була нашим надійним партнером, і наразі у проєкті будівництва енергоблоків №3 і №4 ХАЕС виступає постачальником реакторних установок для енергоблоків типу ВВЕР-1000. Тож тепер маємо політичну волю вищого керівництва держави Україна і одночасно готовність чеської сторони до плідної, швидкої й ефективної співпраці», – повідомив т.в.о. президента Енергоатома.

Він додав, що наразі фахівці компанії разом із чеськими колегами готують супровідні документи огляду обладнання на будівельному майданчику (який проводитиметься за методикою чеської сторони), матеріали до меморандуму про співробітництво Енергоатома зі Skoda JS та міжурядової угоди, яка дасть компанії можливість отримати кредит на будівництво Х-3 і Х-4 від Чеського експортного банку.

Як повідомлялося, указом Президента «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» від 22 вересня 2020 року Кабінету Міністрів доручено у двомісячний термін внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 ХАЕС.