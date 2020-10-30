Прокуратура завершила розслідування у справі щодо розкрадання активів банку «Капітал»

Київською міською прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за фактом розтрати активів банку ПАТ «АКБ Капітал».

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“Київською міською прокуратурою 30.10.2020 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за фактом розтрати активів банку ПАТ «АКБ Капітал» шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)

Так, за даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді уповноваженої особи Фонду по ліквідації ПАТ «АКБ Капітал» та достеменно знаючи про наявну заборгованість перед банком у кредиторів, безпідставно підтверджував відсутність такої заборгованості у окремих позичальників.

В результаті вказаних дій з ряду об’єктів заставного майна (житлової та комерційної нерухомості) були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження, що у подальшому призвело до фактичної втрати цих активів для банку.

Висновками судово-економічних експертиз підтверджено збитки, завдані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 19 млн. гривень.

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Крім того, стверджують у прокуратурі, підозрюваний, перебуваючи на посаді уповноваженої особи Фонду по ліквідації ПАТ «АКБ Капітал», уклав договір з надання неіснуючих юридичних послуг, що також спричинило збитки державі.

30 жовтня експосадовцю вручено остаточне письмове повідомлення про підозру, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Слідчі дії проводилися слідчими СУГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження СБУ і сприяння Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.