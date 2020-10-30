Нацбанк розробив методичні рекомендації для управління операційними ризиками

Національний банк розробив методичні рекомендації, що допоможуть об'єктам платіжної інфраструктури ефективніше управляти операційними ризиками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Метою розробки «Методичних рекомендацій щодо управління операційним ризиком (зокрема кіберризиком та безперервністю діяльності) та забезпечення зберігання інформації про клієнтів об'єктами платіжної інфраструктури» стала необхідність підвищення надійності платіжних систем, забезпечення планового рівня функціонування платіжної інфраструктури та забезпечення надійності зберігання інформації про клієнтів та захисту інтересів користувачів.

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Документ передбачає такі ключові принципи діяльності платіжної інфраструктури: чіткі та прозорі механізми управління, надійна структура управління ризиками, остаточність розрахунків, регламентованість процедур, спрямованих на виявлення загроз, зменшення їх впливу та оперативне відновлення діяльності, тощо.

Національний банк рекомендує дотримуватись норм цього документу усім об’єктам платіжної інфраструктури, а також Центральному депозитарію цінних паперів, системам розрахунків у цінних паперах, центральним контрагентам та торговим репозиторіям.