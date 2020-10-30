Аграріям спрямували за вересень майже 123 мільйони на часткову компенсацію техніки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 29 жовтня 2020 року затвердило розподіл коштів у розмірі 122,8 млн грн сільгосптоваровиробникам, які придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва поточного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що кошти отримають 1,104 тис. аграріїв, які придбали 2,411 тис. одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання і подали заявки на часткову компенсацію у вересні 2020 року.

«Аграріям вже компенсовано майже мільярд гривень за купівлю вітчизняної сільгосптехніки і обладнання. Ми очікуємо, що обсяг компенсації за заявками по цій програмі перевищить запланований ресурс, тому Мінекономіки вже ініціювало відповідні зміни щодо перерозподілу коштів з інших програм. Позиція міністерства в тому, щоб задовольнити потреби усіх сільгоспвиробників, які подали документи на держпідтримку», - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Також, загальна сума профінансованої компенсації станом на зазначену дату складає 986,3 млн грн. Зокрема, кошти отримали 3,601 тис. аграріїв, які за вказаний період придбали 7,447 тис. одиниць сільгосптехніки та обладнання.

Як повідомлялося, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» у 2020 році передбачено 1 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України на засіданні 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які у 2020 році планувалося спрямовати 4 млрд грн державної підтримки.

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Зокрема, державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного соціального внеску.