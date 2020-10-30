ВАКС обрав запобіжний захід фігурантці справи торговельного порту «Южний»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваній у справі держпідприємства «Морський торговельний порт «Южний».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВАКС.

«У четвер слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав підозрюваній у справі ДП «МТП «Южний» запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Строк дії запобіжного заходу - до 26 грудня 2020 року включно», - йдеться у повідомленні.

Також суд поклав на підозрювану такі процесуальні обов’язки: носити електронний засіб контролю; прибувати за вимогою до слідчого, детектива, прокурора або суду; не відлучатися із Южного Одеської області без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу ДМСУ паспорт українця для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з підозрюваними та іншими особами.

У ВАКС нагадали, що правоохоронці підозрюють 11 осіб, серед яких чинні та експосадовці морського торговельного порту "Южний", в організації корупційної схеми, через яку держпідприємство зазнало збитків на загальну суму 47,5 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» зазнало більше 47 млн грн збитків.