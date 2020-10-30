Нафта дорожчає після падіння напередодні на тлі нових карантинних заходів

Ціни на нафту піднімаються в п'ятницю, 30 жовтня, після падіння напередодні до мінімальних значень за п'ять місяців.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 37,8 за барель, що на $ 0,15 (0,4%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на $ 0,03 (0,08%) - до $ 36,2 за барель. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 38,26 і $ 36,17 відповідно.

Жовтень, ймовірно, стане найгіршим місяцем для нафтового ринку з травня цього року: Brent подешевшала в поточному місяці на 7%, WTI - більш ніж на 9%.

Тиск на ринок надає зростання видобутку в Лівії, який збігся за часом з другою хвилею коронавірусу в Європі і США.

«Зараз в центрі уваги COVID-19 і його наслідки для попиту на нафту. Вже зрозуміло, що Європу накрила друга хвиля пандемії коронавируса, і відновлення попиту на нафту не буде таким, як очікував ринок. Очевидно, що споживання в Європі скоротиться», - говорить аналітик Oanda Asia Pacific Джеффрі Хеллі.

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Президент Франції Емманюель Макрон на цьому тижні оголосив про "новий етап" боротьби з поширенням CОVID-19, який передбачає частковий локдаун з п'ятниці. Нові обмежувальні заходи триватимуть як мінімум до 1 грудня. Німеччина повідомила про закриття широкого кола громадських закладів через зростання захворюваності COVID-19.

Тим часом, США в четвер поставили черговий рекорд за кількістю хворих COVID-19 - в країні було зафіксовано понад 91 тис. Нових випадків.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 37,73 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 38,14 долара за барель, що на 12 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 38,26).