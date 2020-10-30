Реальна зарплата у 2021 році зросте на 9,5% - Нацбанк

За прогнозом Національного банку України, реальна заробітна плата у 2020 році зросте на 6,2%, а в 2021 році - на 9,5%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за жовтень 2020 року.

"Доходи українців після нетривалої паузи на етапі жорсткого карантину відновили зростання. Подальше пожвавлення економіки й зростання соціальних стандартів підтримає цей процес. Номінальна зарплата зросте на майже 9% у 2020 році й на 16% у наступному. Реальна – на 6,2% і 9,5% відповідно", - йдеться в повідомленні.

Очікується також подальше поліпшення ситуації на ринку праці. Рівень безробіття після стрибка майже до 10% у II кварталі поступово повертатиметься до нейтрального рівня.

За даними Держстату, індекс реальної заробітної плати у вересні 2020 року у порівнянні з серпнем 2020 року становив 104,3%, а відносно вересня 2019 року – 109,7%.