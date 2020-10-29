Аграріям спрямували майже 762 мільйони на компенсацію вартості кредитів

Загальна сума виплат аграріям за програмою часткової компенсації відсотків за користування кредитами на сьогодні становить майже 762 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила прес-служба Мінекономіки.

Більше третини цієї суми (257,4 млн грн) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило 26 жовтня. Ці кошти отримають понад 3,6 тис. позичальників, які подали заявки до уповноважених банків.

«Урядова програма здешевлення кредитів за час реалізації зарекомендувала себе як ефективний і дієвий ресурс для залучення фінансів в агропромисловий комплекс. За період січень-вересень поточного року відповідно до плану вже фактично використано 63,4% коштів», - сказав міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Наголошується, що загальний обсяг кредитів, залучений суб’єктами АПК становить 74,0 млрд грн. З них пільгових (підлягають компенсації) – 17,6 млрд грн: 8,1 млрд грн короткострокових; 4,3 млрд грн середньострокових; 5,2 млрд грн довгострокових. З них у тваринництво було залучено 3,0 млрд грн; у інші галузі – 14,6 млрд грн.

Середні ставки банків, під які суб’єкти господарювання АПК залучали кредити становили 14-16 % річних. Із загальної кількості уповноважених банків, які підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва, беруть участь у наданні компенсації за кредитами 32 банки.

Як повідомлялося, за напрямом «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» у держбюджеті на 2020 рік передбачено 1,2 млрд грн.