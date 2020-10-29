ЄС закликав враховувати міжнародний досвід у боротьбі з незадекларованою працею

ЄС привітав заходи українського уряду, спрямовані на боротьбу з незадекларованою працею, та закликав враховувати напрацювання світових організацій у цьому зв’язку під час приведення національного законодавства у відповідність з конвенціями Міжнародної організації праці.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час четвертого засідання підкомітету Україна – ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що під час заходу було проведено дискусійні сесії щодо інституційних питань, зокрема, формування групи експертів, питань торгівлі та зайнятості, сталого управління лісовим господарством та відновлюваної енергетики.

За інформацією міністерства, представники української делегації поінформували європейську сторону про хід модернізації законодавства про працю, основні досягнення реформування лісового господарства України у 2020 році, стан імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині розвитку сфери енергоефективності.

Також, ЄС привітав заходи, спрямовані на боротьбу з незадекларованою працею, та закликав до врахування напрацювань спільного проекту СЄ/МОП у цьому зв’язку під час приведення національного законодавства у відповідність з конвенціями Міжнародної організації праці №81 та №129.