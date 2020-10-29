Експерт прогнозує падіння економіки України лише в межах 5%

Виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук вважає, що найближчим часом вітчизняній економіці не загрожує значне падіння, а масштабного локдауну очікувати не варто.

Таку думку він висловив 29 жовтня під час пресконференції в Укрінформі.

«Я скажу, що українська економіка в набагато кращому стані, ніж очікувалось. Тобто ми очікували дуже серйозний обвал за всіма напрямками. Знову ж, не очікувалось якогось валютного шоку: в нас валютні резерви добрі , та багато інших показників були в непоганому стані. Очікувалось падіння виробництва, бюджетних доходів, але цього не відбулося, тобто Україна виходить із цієї ситуації. Я би сказав, що “потріпало” нас досить помірно. І падіння економіки буде в межах плюс-мінус 5% – для нас це взагалі майже нічого», – зазначив експерт.

Оцінюючи перспективи розвитку, Боярчук звернув увагу на те, що світова економіка тримається на послугах, які в умовах коронакризи, певно, рости не будуть, що є дуже серйозною проблемою. При цьому він припустив, що Україні не варто очікувати масштабного локдауну, враховуючи суспільні настрої, але світові тенденції матимуть вплив на ситуацію в державі.

«Тобто, якщо ми говоримо про традиційні товарні групи, які стосуються України, – це метал, аграрка, то з цього боку в нас усе повинно бути добре. Якщо ми говоримо про більш просунуті групи, в основному послуги, то боюсь, все залишиться на тому ж рівні, що й було,» – уточнив він.

Відтак, за словами Боярчука, найближчим часом Україні не варто очікувати ані «бурхливого розвитку», ані падіння.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінками МВФ, падіння економіки України у 2020 році сягне 8,2%. Водночас, за підрахунками ЄБРР, падіння економічного рівня в Україні не є критичним і сягає на сьогодні 4,5%.