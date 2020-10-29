Форвардні контракти: Мінекономіки пропонує зерновикам компромісний Меморандум

Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства пропонує учасникам зернового ринку напрацювати спільний та компромісний Меморандум щодо виконання форвардних контрактів.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на нараді керівництва Мінекономіки з учасниками зернового ринку 28 жовтня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зустріч стала черговим етапом відкритого діалогу між усіма стейкхолдерами ринку для обговорення і напрацювання найоптимальнішого механізму уникнення можливих спорів, пов’язаних з виконанням форвардних контрактів.

«Збереження балансу і стабільності у відносинах між виробниками, трейдерами і переробниками, а також вирішення спірних моментів є важливим завданням для нас. У таких ситуаціях міністерство виступає як відкрита платформа, на якій спільно з усіма сторонами ми маємо шукати взаємовигідний формат врегулювання складних ситуації, зокрема, й щодо форвардних контрактів. І одним з таких форматів може стати Меморандум, адже практика використання подібних документів вже показала свою дієвість», - зазначив міністр Ігор Петрашко.

Він наголосив, що Меморандум - це не зобов’язуючий документ, а важливий орієнтир руху для його учасників.

Міністр закликав усіх представників активно включитися в процес напрацювання спільного і взаємовигідного Меморандуму, який би максимально враховував інтереси всіх сторін.

Зі свого боку, представники ринку подякували міністерству за якісний діалог, можливість дискусій та спільних напрацювань, а також відмітили успішне дотримання умов по зерновому Меморандуму, зокрема, щодо безперебійного постачання зерна та сільськогосподарської продукції на експорт у період коронакризи.

У Мінекономіки повідомили, що 2 листопада відбудеться продовження діалогу та представлення проміжних напрацювань. Також для більш ширшого розуміння ситуації до наступної зустрічі будуть запрошені виробники, які безпосередньо постраждали внаслідок несприятливих погодних умов.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписало 1 липня Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік (МР). За результатами підписання міністерством та учасниками ринку Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту у 2020/2021 МР Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

На початку вересня Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових у 2020 році із 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок показників по кукурудзі.

Станом на 26 жовтня українські сільгоспвиробники зібрали 66,8 млн тонн основних культур із площі 21,03 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 50,5 млн тонн із 12,9 млн га (84% площ до прогнозу).